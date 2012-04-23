Угрозы для жизни 8 пострадавших в жуткой аварии в Крыму нет

Угрозы для жизни восьмерых пострадавших в крупной дорожной аварии в Крыму нет, хотя медики оценивают их состояние как тяжелое и средней тяжести.

«Один человек находится в реанимации, остальные в палате интенсивной терапии и отделении травматологии. Пострадали четыре мужчины и столько же женщин. Состояние - тяжелое и средней тяжести», - сообщил корреспонденту УНИАН по телефону главврач Красноперекопской городской больницы Игорь Кульбачный.

По его словам, у людей, в основном, травмы головы и позвоночника, ушибы тела.

«На сегодня угрозы нет, дальше - посмотрим», - сказал главврач, добавив, что травмы головы довольны опасны.

Кульбачный сообщил также, что 6 человек, которые погибли в аварии, - женщины.

Возвращавшийся в Киев с ралли в Черноморском районе Крыма грузовой микроавтобус «Мерседес» с прицепом врезался в маршрутку, которая везла людей из Армянска на обследование в республиканскую больницу в Симферополе.

Сотрудники милиции возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения, которое привело к смерти нескольких человек».