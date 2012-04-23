Почти 55% украинцев считают, что права детей в стране не защищены

Более половины украинцев - 53,6% - считают, что права детей в нашей стране не защищены, свидетельствует социсследование Института Горшенина.

По данным опроса, наиболее распространены в Украине - насилие над детьми (78%) и детская беспризорность (75,9%), а первоочередная проблема, требующая государственного урегулирования - проблема беспризорных детей (52,8%).

Каждый второй молодой украинец - 48,8% - не планирует в будущем усыновлять ребенка, а 34,7% - затруднились ответить на вопрос.

Комментируя результаты опроса, эксперт Института Горшенина Марина Ткаченко отметила: «В 90-е годы мы - молодые постсоветские государства, в том числе и Украина - потеряли одну важную вещь и даже не заметили этой потери в пылу обретения независимости и построения рыночного общества. Мы потеряли мир детства. Рыночное общество стало рассматривать детей как особую целевую группу и источник дохода, родители - в лучшем случае как объект инвестиций, в худшем - как непрерывную головную боль. Растить детей стало неожиданно сложно, затратно, чуть ли не опасно. Детская одежда и игрушки стали дорогими, детские книги - дорогими и неинтересными, детский отдых из оздоровительного и развивающего превратился в вопрос престижа и моды. Взрослый мир перестал дружить с детьми».

«Многие с наступлением ночи возвращаются в семью из подворотен, парков и сомнительных квартир с запахом пива и сигарет, с ранним сексуальным опытом и взрослыми проблемами. Где взять денег? Как прокормиться? Как одеться, чтобы быть не хуже других? Способы для решения этих проблем заимствуются из взрослого мира, и далеко не все из них являются легальными или хотя бы социально-приемлемыми. У нас в стране дети взрослеют стремительно - как на войне. Им приходится учиться выживать, зарабатывать, защищаться. Они быстро поняли, что взрослым - не до них», - полагает эксперт.