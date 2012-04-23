По факту крупной аварии в Крыму возбудили дело

Сотрудники милиции возбудили уголовное дело по факту столкновения двух микроавтобусов в Крыму, в результате которого шесть человек погибли и восемь ранены, сообщила корреспонденту УНИАН по телефону начальник пресс-службы крымского управления МВД Ольга Кондрашова.

По ее информации, следственное управление крымского милицейского главка завело дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - «нарушение правил безопасности движения при эксплуатации автомобиля, которое привело к смерти нескольких человек».

Возвращавшийся в Киев с ралли в Черноморском районе Крыма грузовой бус «Мерседес» с прицепом врезался в маршрутку, которая везла людей из Армянска на обследование в республиканскую больницу в Симферополе.

Четыре пассажира «Газели» погибли на месте ДТП, еще один человек умер в машине «скорой помощи». Шестой скончался в больнице.