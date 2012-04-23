В Крыму третий день ищут пропавших рыбаков

Двух рыбаков, пропавших на резиновой лодке в море неподалеку от поселка Черноморское в Крыму, ищут более 30-ти человек - спасатели, пограничники, сотрудники милиции и добровольцы, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о том, что в районе балки Терновой в море уносит лодку с рыбаками, поступила к спасателям в субботу около 2-х часов ночи.

Всего обследовали 42 километра береговой полосы, а также 20 км берега с моря.