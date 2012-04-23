В Керчи плитой придавило ребенка
11:07, 23 апреля 2012Крым
1 0
Мальчик в реанимации
Мальчик получил тяжелые травмы неподалеку от Керчи - 10-летнего ребенка придавило плитой перекрытия во время игры в бесхозном сооружении на берегу моря, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Спасители сделали подкоп, вытащили пострадавшего и передали врачам "скорой помощи".
Ребенок с диагнозом "перелом костей таза, травматический шок 3-й степени, разрыв мочевого пузыря" подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Он находится в реанимации больницы в Керчи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter