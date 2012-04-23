В Керчи плитой придавило ребенка

Мальчик получил тяжелые травмы неподалеку от Керчи - 10-летнего ребенка придавило плитой перекрытия во время игры в бесхозном сооружении на берегу моря, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Спасители сделали подкоп, вытащили пострадавшего и передали врачам "скорой помощи".

Ребенок с диагнозом "перелом костей таза, травматический шок 3-й степени, разрыв мочевого пузыря" подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Он находится в реанимации больницы в Керчи.

