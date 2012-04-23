Братскую могилу евреев и крымчаков разгромили в Крыму

В Крыму искатели драгоценностей раскопали братскую могилу расстрелянных гитлеровцами в годы Второй мировой войны евреев и крымчаков, сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник благотворительного еврейского центра «Хесед Шимон».

По ее словам, активисты еврейских организаций обнаружили свежие насыпи земли с разбросанными человеческими останками на 10-м километре шоссе «Симферополь - Феодосия», куда они пришли 22 апреля, чтобы высать деревья.

«По состоянию грунта можно предположить, что раскопки велись на протяжении нескольких месяцев. Мы вызвали представителей СБУ и милиции. В ходе оперативно-следственных действий была вскрыта замаскированная профессионально вырытая шахта глубиной около трех метров с разветвленной сетью горизонтальных штреков высотой около метра, на дне которых находятся многочисленные человеческие останки», - говорится в заявлении еврейских и крымчакских организаций Крыма.

Начальник пресс-службы крымского Управления МВД Ольга Кондрашова подтвердила УНИАН факт раскопки братской могилы, но воздержалась от комментариев относительно того, что их вели «черные» археологи.

«Ведется следствие, которое установит все обстоятельства», - сказала она.