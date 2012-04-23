Легковушка протаранила КаМАЗ в Крыму: 1 погибший, 2 раненых

Один человек погиб, еще двое травмированы в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Судакском регионе Крыма, сообщила пресс-служба ГАИ республики.

Авария произошла в воскресенье, 22 апреля.

"Опель", которым управлял 41-летний житель Севастополя, выехал на полосу встречного движения и оказался под колесами КаМАЗа.

Водитель легковушки скончался на месте аварии, двое его пассажиров - 14-летняя девочка и 35-летняя женщина - получили многочисленные ушибы и переломы.