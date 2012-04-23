6 человек погибли в столкновении двух микроавтобусов в Крыму

Шесть человек погибли и десять травмированы в понедельник утром из-за столкновения двух микроавтобусов в Крыму.

"Мерседес" врезался в "Газель" на дороге Черноморское - Красноперекопск - Симферополь, сообщил УНИАН сотрудник МЧС.

"Удар пришелся в бок, затем маршрутка несколько раз перевернулась. Люди вылетали из "Газели", - сказал собеседник агентства.

Маршрутка направлялась с севера Крыма, города Армянска, - в Симферополь, люди ехали на обследование в республиканскую больницу имени Семашко.

В больницу доставлены пассажиры маршрутки и водитель "Мерседеса", который возвращался в Киев с ралли в Черноморском.