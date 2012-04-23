Крупная авария в Крыму - 6 трупов
09:20, 23 апреля 2012Крым
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Ехали в больницу, попали на тот свет...
Шесть человек погибли и десять травмированы сегодня утром из-за столкновения двух микроавтобусов в Крыму.
"Мерседес" врезался в "Газель" на дороге Черноморское - Красноперекопск - Симферополь, сообщил УНИАН сотрудник крымского управления МЧС.
"Удар пришелся в бок, затем маршрутка несколько раз перевернулась. Люди вылетали из "Газели", - сказал собеседник агентства.
Маршрутка ехала с севера Крыма, города Армянска, - в Симферополь, люди ехали на обследование в республиканскую больницу имени Семашко.
В больницу доставлены пассажиры маршрутки и водитель "Мерседеса", который возвращался в Киев с ралли в Черноморском.
Из них 7 находятся в тяжелом состоянии.
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