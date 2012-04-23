63 тысячи деревьев высадили в Крыму

09:00, 23 апреля 2012
Крым
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Ко Дню окружающей среды

Около 63 тысяч сеянцев и саженцев деревьев высадили в городах и районах Крыма 20 и 21 апреля, ко Дню окружающей среды. Они заняли территорию порядка 40 километров, сообщила пресс-служба крымской организации Партии регионов.

В посадке деревьев вдоль дорог и уборке территорий участвовали более 7 тысяч активистов ПР.

«Прошедшая зима показала, к чему может привести отсутствие лесополос вдоль дорог, когда из-за снежных заносов было парализовано движение более 500 машин, пострадали сельскохозяйственные угодья. Мы поставили для себя задачу предпринять меры, чтобы в будущем избежать подобных последствий непогоды», - сказал лидер республиканской организации Партии регионов Анатолий Могилев, по инициативе которого прошла акция.

Саженцы купили за счет партийных средств.

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