В Крыму открылся единственный в Европе парк львов (фото)

Сафари-парк «Тайган» - единственный в Европе парк львов - открылся в субботу в Крыму. Более полутора тысяч животных, среди которых 54 льва и единственная пара жирафов в Украине, поселились в степной части полуострова, в Белогорском районе.

«В Европе никто столько львов не сосредотачивает не потому, что их сложно собрать, а потому, что сложно прокормить. Одному льву нужно 7-10 килограммов мяса в день», - сказал журналистам Олег Зубков, владелец парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка».

Сафари-парк создавался 6 лет. Он занимает 32 гектара земли.

«Этот великолепный объект привлечет к себе много туристов, мы покажем красоты степного Крыма: рядом находится Белая скала и водохранилище, отсюда видно предгорье», - отметил приехавший на открытие «Тайгана» председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев.

Посетители парка, который в середине этой недели по решению крымского парламента получил статус объекта природно-заповедного фонда полуострова, смогут пройти по железным мостам высотой около 4 метров и понаблюдать за жизнью львов. В будущем туристы смогут покормить хищников мясом, а также поиграть с детенышами львов. На территории «Тайгана» расположен зоопарк, в том числе есть специальный уголок для детей.

Кроме того, в сафари-парке расположены кафе и гостиница, которая предоставит услугу «львенок в номер». «Проснулись утром, а ваш возлюбленный подсуетился, заплатил 100 гривен и вам принесли львенка (поиграть, сделать фото)», - сказал Зубков.