Чиновники Крыма поменяли ручки на лопаты (фото)

Крымские чиновники вышли на субботник. 21 апреля благоустраивали парк имени Гагарина в Симферополе в рамках ежегодной всеукраинской акции «За чистую окружающую среду» и бессрочной акции «Сделаем Крым чистым».

В мероприятии приняли участие председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев, его заместители, представители министерств и ведомств, общественность, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Могилев призвал крымчан присоединиться к уборке и озеленению территорий. «Если каждый посадит по дереву, мы получим почти два миллиона саженцев, если каждый уберет один квадратный метр территории, то мы очистим от мусора весь Крым. В обществе должно быть понимание того, что мы все обязаны бережно относиться к окружающей среде», - заявил глава Совмина.

Кроме того, Могилев сажал деревья в селе Пожарском Симферопольского района.