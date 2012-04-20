Девушка, пропавшая 4 месяца назад в Симферополе, мертва

Сотрудники милиции нашли в Симферопольском районе Крыма тело, предположительно, принадлежащее 22-летней Ольге Потаповой, пропавшей больше четырех месяцев назад, сообщила УНИАН главный специалист сектора связей с общественностью крымского управления МВД Ольга Богославская.

"Труп найден в районе дачного массива. Проводятся ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены личность девушки, причина и время смерти", - сказала собеседница агентства по телефону.

Выпускница факультета славянской филологии и журналистики ведущего вуза Крыма - Таврического национального университета имени Вернадского - пропала 12 декабря 2011 года. Девушка ушла из дома в Симферополе и не вернулась. Последний раз ее видели в центре города.

Также исчез парень девушки. Он пока не найден.