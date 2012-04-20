"Севморзавод" модернизирует судно для Сбербанка России

«Севморзавод» получил заказ на модернизацию принадлежащего Сбербанку РФ судна - кабелеукладчика, сообщил председатель Севастопольской государственной администрации Владимир Яцуба.

Выполнение заказа позволит обеспечить полную загрузку мощностей предприятия до конца 2012 года, стабилизировать ситуацию в судоремонтной отрасли региона, вернуть объем заказов Черноморского флота Российской Федерации.

«Получение заказа "Севморзаводом" стало хорошей новостью не только для экономики города, но и для Украины”. ”Вернув доверие Черноморского флота к нашему судоремонтному заводу (в последние годы корабли ЧФ РФ ремонтировались на флотских судоремонтных предприятиях и за рубежом), мы сделаем огромный шаг к получению заказов из Европы. Теперь главная задача для коллектива завода - ответственно подойти к ремонту российского судна», - цитирует Яцубу пресс-служба администрации.

Кроме того, он считает, что это большое инвестиционное подспорье региону и экономически выгодный проект как для Севастополя, так и для российской стороны.

«Севастопольский морской завод» создан в 1995 году.

В настоящее время ПАО «Севморзавод» представляет собой компанию холдингового типа, в структуру которой входят 11 ООО, 2 акционерных общества и 4 дочерних предприятия, в том числе 5 профильных предприятий специализируются на военном и коммерческом судоремонте и судостроении.