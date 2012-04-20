В центре Симферополя прикрыли казино

Подпольное казино "накрыли" сотрудники милиции в Симферополе. Оно размещалось в покерном клубе "Зеро", сообщила пресс-служба главного управления МВД в Крыму.

Правоохранители провели обыск и обнаружили в клубе залы, где клиенты играли в азартные игры на деньги.

Милиционеры нашли карты, игральные фишки и деньги, количество которых в пресс-релизе не указано.

МВД проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "занятие игорным бизнесом".

