В центре Симферополя прикрыли казино
16:16, 20 апреля 2012Крым
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Маскировались под спортклуб
Подпольное казино "накрыли" сотрудники милиции в Симферополе. Оно размещалось в покерном клубе "Зеро", сообщила пресс-служба главного управления МВД в Крыму.
Правоохранители провели обыск и обнаружили в клубе залы, где клиенты играли в азартные игры на деньги.
Милиционеры нашли карты, игральные фишки и деньги, количество которых в пресс-релизе не указано.
МВД проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "занятие игорным бизнесом".
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