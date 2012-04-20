Солнечную "ферму" мощностью 31 МВт отгрохали в Крыму

Австрийская компания Activ Solar завершила строительство солнечной электростанции мощностью 31,5 МВт в селе Митяево Сакского района Крыма, сообщила в пятницу пресс-служба Совета министров Крыма.

Станция "Митяево" раскинулась на площади 59 гектаров и состоит из 134 тысяч фотоэлектрических модулей. Она будет производить порядка 40 млн кВт.ч. электроэнергии в год, это позволит обеспечить электроэнергией около восьми тысяч домов.

Общая мощность четырех станций, построенных Activ Solar в Крыму, составляет 219 МВт.

Activ Solar реализует проекты строительства солнечных электростанций на юге Украины с 2010 года. Компания владеет также заводом полупроводников (Запорожье), который производит поликристаллический кремний, базовое сырье для фотоэлектрической энергетики и полупроводниковой промышленности.