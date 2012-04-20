Севастополем руководит зажиточный губернатор

Председатель Севастопольской государственной администрации Владимир Яцуба задекларировал 591 697 гривен дохода в 2011 году, из них 177 743 - зарплата, 217 493 - дивиденты, 196 461 - некие другие доходы, которые не расписаны.

У Яцубы есть земельный участок в 1600 квадратных метров, дача в 540,6 "квадратов", квартира - 97,8 кв. м. и гараж в 23 "квадрата".

Губернатор владеет автомобилем "Тойота Ленд Крузер" с объемом двигателя 4700 см3 2007 года выпуска и лодкой "Бриг" в 50 лошадиных сил такого же года выпуска.

На счету в банках и других финучреждениях у Яцубы лежат 2 711 723 гривен.

Жена и сын главы администрации задекларировали 48 тысяч гривен (все - зарплата), владеют земучастком площадью 2079 кв. м, домом в 461 кв. м, квартирой в 412,5 "квадратов".

У них есть две машины - "Лексус RX 350" (3400 см3 2009 года) и "Мерседес С 250" (2000 см3 2011 года).

На счетах членов семьи Яцубы лежат 256 699 гривен, в том числе - 160 тысяч за рубежом.