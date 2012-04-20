Крым готовится к пожарам

Командно-штабные учения по тушению лесных пожаров пройдут 27 апреля на базе госпредприятия «Бахчисарайское лесное хозяйство». Бороться с огнем будут сотрудники МЧС и работники гослесохраны, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству.

В пожароопасный период - до декабря - за крымскими лесами будет вести наблюдение лесопатрульный вертолет МИ-2. С 30 апреля он начнет облет по маршруту Ялта-Алушта-Белогорск-Бахчисарай-Симферополь-Форос-Ялта. При угрозе высокой пожароопасности в лесах, авиацию задействуют до пяти раз в сутки.

Кроме того, предприятия Рескомлеса планируют оборудовать 270 километров новых минерализованных полос и провести работы по уходу за 2,9 тыс. километров имеющихся.

В регионе действуют 12 лесопожарных станций.

Количество и площади пожаров за последние годы уменьшилось: в 2008 году произошло 152 возгорания на площади 162 гектара, в 2009 - 136 на площади 46 га, в 2010 - 69 возгораний на площади 11,5 га, в 2011 году - 6 возгораний на площади 1,8 га.