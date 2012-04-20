Хамство становится доминирующим стилем общения в "Уанете"

Агрессия и хамство становятся доминирующим стилем общения в интернете. Украинцы наотмашь бьют друг друга по любому поводу, чаще всего - на почве национальных комплексов, пишет журнал "Корреспондент" в свежем номере.

Так, по подсчетам Максима Бутченко, одного из блогеров интернет-издания "Корреспондент.net" (подконтрольного UMH group и Петру Порошенко, как и журнал "Корреспондент"), на каждые десять дельных комментариев к его публикациям приходится три оскорбительных. "Иди отсюда, дегенерат-суржиконосец", "Что курил, когда царапал ахинею?", - приводит Бутченко примеры излишне критичных отзывов на его политические посты.

Приблизительно такое же соотношение конструктивных и деструктивно-агрессивных комментариев, как и блогер Бутченко, в среднем получают все публикации сайта "Корреспондент.net".

По словам Юлии Мак-Гаффи, главного редактора интернет-издания, за день его посетители оставляют около 15 тысяч комментариев, при этом ресурс за сутки получает как минимум несколько тысяч оскорблений, скабрезностей и даже угроз. Журнал пришел к выводу, что если же взять весь украинской сегмент интернета, то можно говорить о десятках тысяч случаев хамства в день, а может быть, и сотнях.

По наблюдениям Мак-Гаффи, чаще других такую реакцию вызывают две темы - отношения Украины с Россией и двуязычие. Несколько меньший резонанс с применением крепких выражений вызывают новости и статьи о НАТО, экономике, внутренней политике, резонансных преступлениях и спорте.

В то же время, завлабораторией Института социальной и политической психологии НАН Украины Павел Фролов объясняет взрывоопасность межнациональных тем отрицательной идентификацией многих жителей страны. Мол, соотечественнику важно не столько быть украинцем, сколько не быть русским, и наоборот.

В целом же враждебность в интернете отражает общее состояние общества, убежден эксперт. Выплеснув гнев в Сети, человек успокаивается, но лишь на время. На самом деле проблема лишь усугубляется: виртуальные перепалки начинают восприниматься как норма, что приводит к снижению порога чувствительности к росту агрессивного поведения в реальной жизни.

Эта тенденция характерна не только для раздираемой этническими противоречиями и экономическими трудностями Украины, но и для западного сегмента Всемирной паутины, хотя и в меньшей степени. Михала Потоцкого, журналиста польского ежедневника Dziennik Gazeta Prawna, беспокоит рост негатива в комментариях интернет-сегмента его страны. "Кажется, что мы потеряли умение говорить друг с другом", - отмечает Потоцкий.

"Корреспондент" приводит еще один показательный пример. Так, 3 апреля журналист интернет-издания "Украинская правда" Сергей Лещенко на своей странице в Facebook написал эмоциональный пост: "Сторонники [экс-премьера] Юлии Тимошенко, вы можете хоть сойти с ума от ненависти ко мне, но это не изменит факт - Тимошенко во время выборов злоупотребляла админресурсом, и эта неискренность в диалоге с обществом и стала причиной ее поражения".

В такой интеллигентной манере он ответил комментаторам своих статей о деятельности лидера БЮТ, хотя сами они в выражениях не стеснялись. Самое мягкое, что получил Лещенко за свои статьи о Тимошенко, - "трутень, который продался Партии регионов".

Журналист, известный острыми политическими расследованиями, давно научился относиться к сетевым выпадам в свой адрес с иронией. "Я просто понимаю, что часть из них - нанятые штабами [политических партий интернет-] тролли [комментаторы, пишущие провокационные сообщения с целью вызвать конфликт или оскорбить автора поста], а часть - просто неуравновешенные люди", - говорит Лещенко.

Вместе с тем, специалисты убеждены, что авторы большинства злых и нецензурных комментариев - это немотивированные агрессоры, которых больше интересует не столько тема статьи, сколько возможность высказывать свое "фе" по любому поводу.