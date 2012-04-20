Почему России невыгодно ремонтировать корабли в Украине?

Киев в два раза завышает цену на бывший крейсер «Украина» и не создает условий для ремонта кораблей Черноморского флота России, заявил УНИАН председатель Общероссийского движения поддержки флота, экс-депутат Государственной думы РФ Михаил Ненашев.

«Украинская сторона на экспертном уровне озвучивает сумму в 300 миллионов долларов, а цена его максимум 100-150», - сказал Ненашев.

При этом он сообщил, что Украина настаивает, чтобы модернизация крейсера была проведена c использованием комплектующих, произведенных на ее территории, что требует модернизации ряда украинских предприятий, а это повлечет еще большее удорожание проекта.

Ненашев также сообщил, что РФ готова согласиться на проведение модернизации крейсера в Николаеве, но с российскими комплектующими. «Украинская сторона отказывается и хочет оплаты и за комплектующие», - сказал он.

Кроме того, эксперт сообщил, что Украина требует от РФ уплаты таможенных пошлин за комплектующие для ремонта кораблей Черноморского флота, которые могли бы поставляться из России на украинские судостроительные заводы.

По мнению Ненашева, при таких условиях России дешевле ремонтировать свои корабли на российских верфях. «Таможенная пошлина съедает весь смысл такого ремонта», - сказал эксперт.

Президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Дмитрий Медведев в мае 2010 года договорились о достройке ракетного крейсера «Украина». Янукович заявил, что главы государств договорились о достройке с помощью российской стороны крейсера «Украина», находящегося в Николаеве на судозаводе имени 61-го коммунара.