"Орлы" Балоги не дали детям сдать снаряд на металлолом в Крыму

Двое мальчиков из Керчи таскали по улице артиллерийский снаряд времен войны, торопясь сдать его на металлолом, планам детей помешали взрослые, которые вызвали МЧС, сообщила пресс-служба крымского спасательного ведомства.

«Один из горожан остановил детей, приказал им положить опасную находку на землю и прикрыл снаряд своей машиной. Затем мужчина вызвал МЧС и милицию. Сотрудники правоохранительных органов охраняли боеприпас до приезда саперов», - говорится в пресс-релизе.

100 мм снаряд не был поврежден, поэтому самостоятельно сдетонировать не мог. Опасный предмет изъяли и обезвредили на полигоне. При взрыве на открытой местности разлет осколков мог составить 500 метров.