В Керчи нашли завышенные тарифы на коммуналку
14:30, 20 апреля 2012Крым
0 0
"Нагрели" жильцов 700 домов
Государственная финансовая инспекция выявила факты завышения тарифа на обслуживание домов и придомовых территорий в крымском городе Керчь, сообщила пресс-служба ведомства.
По информации инспекции, коммунальное предприятие «Жилавтосервис-Керчь» включило в состав тарифа расходы на дератизацию и дезинсекцию на сумму почти 330 тыс. гривен, которых фактически не предоставляло.
После ревизии предприятие пересчитало стоимость услуг по содержанию 696 жилых домов.
Тариф за октябрь 2010 года - сентябрь 2011 года снизили, а переплату отнесли в счет будущих платежей жильцов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter