В Керчи нашли завышенные тарифы на коммуналку

Государственная финансовая инспекция выявила факты завышения тарифа на обслуживание домов и придомовых территорий в крымском городе Керчь, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации инспекции, коммунальное предприятие «Жилавтосервис-Керчь» включило в состав тарифа расходы на дератизацию и дезинсекцию на сумму почти 330 тыс. гривен, которых фактически не предоставляло.

После ревизии предприятие пересчитало стоимость услуг по содержанию 696 жилых домов.

Тариф за октябрь 2010 года - сентябрь 2011 года снизили, а переплату отнесли в счет будущих платежей жильцов.