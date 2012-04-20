Капремонт арендуемых ЧФ зданий должна делать Украина - МИД России

Министерство иностранных дел России заявляют, что капитальный ремонт зданий, арендуемых Черноморским флотом РФ, должен осуществляться за счет Украины, сообщил департамент информации и печати МИД РФ со ссылкой на статс-секретаря - заместителя российского внешнеполитического ведомства Григория Карасина.

«Вполне практическое значение имеет урегулирование в сфере осуществления капитального ремонта зданий и сооружений, арендуемых российской стороной в интересах Черноморского флота. Проводимая экспертами совместная инвентаризация этих объектов показывает, что примерно половина из них требует такого ремонта», - сказал Карасин.

«Российская сторона на основе базовых соглашений по флоту обязалась использовать арендуемые объекты в соответствии с законодательством Украины. Им предусмотрено, что обязанность проводить капитальный ремонт лежит на арендодателе, то есть на украинской стороне, в собственности которой и находится вся эта недвижимость», - заявил заместитель министра.

При этом он отметил, что это потребует значительных финансовых вложений - всего арендуется примерно 4,5 тыс. зданий и сооружений.

«Изыскать их в одночасье непросто. Поэтому мы предлагаем нашим партнерам искать реалистические пути нахождения взаимоприемлемых развязок и в этой сфере», - сказа Карасин.

Украинские и российские дипломаты 18 апреля в Москве обсудили вопросы функционирования Черноморского флота РФ на территории Украины.