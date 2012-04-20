Россия просит освободить от налогов поставляемые для ЧФ грузы

Россия просит Украину освободить от налогообложения грузы, поставляемые для Черноморского флота РФ. Ежегодно на это тратится 10-15 млн долларов, сообщили департамент информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

«Одним из злободневных вопросов является таможенное оформление грузов, поступающих в Крым в интересах подразделений российского Черноморского флота. Речь идет не только о процедурных вопросах оформления таких грузов, но и о начислении налогов на их ввоз», - сказал статс-секретарь - заместитель МИДа России Григорий Карасин.

Он заявил, что российская сторона считает трату 10-15 млн долларов в год неоправданным, прежде всего с правовой точки зрения.

«Мы выдвинули конструктивное, как представляется, предложение - привести вопросы оформления грузов в соответствие с базовыми соглашениями по флоту и законодательством Украины, что позволит очистить ввоз таких грузов от налогообложения», - сказал Карасин.

При этом он заверил, что высвобождаемые в результате средства или их значительную часть можно будет направить на содействие социально-экономическому развитию Севастополя и других населенных пунктов, где дислоцируются российские воинские части.

«Другими словами, важно реально расширить финансирование в рамках действующего российско-украинского соглашения по данной теме. Надеемся, что нам удастся решить этот, как мы думаем, важный для обеих сторон вопрос», - сказал Карасин.