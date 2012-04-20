Украинский тральщик прибыл в Стамбул

Морской тральщик Военно-морских сил Украины "Черкассы" в пятницу в составе кораблей международного соединения Черноморской группы сотрудничества "Блэксифор" прибыл с визитом в Стамбул, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Согласно плану, в первый день стоянки в порту должны состояться протокольные встречи командования "Блэксифор" с губернатором и мэром города и пресс-конференция на борту флагманского корабля.

Военные моряки также ознакомятся с достопримечательностями Стамбула.

10-12 апреля и 17-19 апреля "Черкассы" вместе с корветом ВМС Болгарии "Решительний", большим десантным кораблем Черноморского флота России "Цезарь Куников", фрегатом ВМС Румынии "Себастиан", фрегатом ВМС Турции "Явуз" провели в Черном море тактические учения.

С13 до 17 апреля корабли соединения находились с визитом в Севастополе.

Активация 2012 года является 19-м развертыванием оперативного соединения. Она началась 6 апреля в Констанце (Румыния) и продлится, как планируется, до 25 апреля.