"Массандра" лишилась 10 гектаров
Виноделы попали под статью
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения 10,3 гектаров земли государственного предприятия "Алушта" - структурного подразделения национального производственно-аграрного объединения "Массандра", сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.
"Прекращение права пользования участком произошло в результате противоправных действий должностных лиц госпредприятия", - говорится в пресс-релизе.
Нарушения вскрылись во время проверки требований земельного законодательства.
Убытки составляют почти 0,4 млн гривен.
Дело открыли по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса - "превышение полномочий".
Ранее прокуратура установила факт незаконного исключения из земель "Алушты" 17,7 га.
"Массандра" имеет около четырех тысяч гектаров виноградников. 80% продукции национального производственно-аграрного объединения составляют марочные вина, 20% - ординарные.