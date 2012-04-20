"Массандра" лишилась 10 гектаров

Виноделы попали под статью

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения 10,3 гектаров земли государственного предприятия "Алушта" - структурного подразделения национального производственно-аграрного объединения "Массандра", сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма. "Прекращение права пользования участком произошло в результате противоправных действий должностных лиц госпредприятия", - говорится в пресс-релизе. Нарушения вскрылись во время проверки требований земельного законодательства. Убытки составляют почти 0,4 млн гривен. Дело открыли по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса - "превышение полномочий". Ранее прокуратура установила факт незаконного исключения из земель "Алушты" 17,7 га. "Массандра" имеет около четырех тысяч гектаров виноградников. 80% продукции национального производственно-аграрного объединения составляют марочные вина, 20% - ординарные.

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