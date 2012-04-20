Аэропорт Симферополя займет 15 миллионов у сына Януковича

Всеукраинский банк развития откроет возобновляемую кредитную линию на 15 млн гривен для международного аэропорта «Симферополь»

Как сообщает сайт госзакупок, линия открывается сроком на год для пополнения оборотных средств.

Стоимость договора с ПАО «Всеукраинский банк развития» составит около 1,8 млн гривен.

«Всеукраинский банк развития» (Киев) зарегистрирован в апреле 2009 года.

По состоянию на 2011 год, единственным акционером финучреждения являлся Александр ЯНУКОВИЧ - сын президента Украины.

Аэропорт Симферополя построен в сороковых года прошлого века и является вторым в Украине по объему перевозки пассажиров. Он располагает двумя взлетно-посадочными полосами и может принимать суда всех типов.