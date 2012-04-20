"Регионалы" засадят Крым деревьями

Более 18 тысяч деревьев высадят 20-21 апреля в Крыму. Акция ко дню окружающей среды проводится по инициативе председателя Совета министров Крыма, лидера крымской организации Партии регионов (ПР), Анатолия Могилева, сообщила пресс-служба парторганизации.

Активисты ПР посадят в городах и районах Крыма саженцы дуба, ореха, акации, кедра, ясеня, каштана, липы и т.п. Планируется, что общая протяженность новых защитных полос составит более 40 километров. «Крымчане прекрасно помнят февральские бури, в результате которых были занесены снегом и землей дороги полуострова. По мнению экспертов, одной из причин возникновения заносов стала бесконтрольная вырубка защитных лесополос вдоль дорог», - говорится в пресс-релизе.

Могилев планирует высаживать деревья на участке, который этой зимой также занесло - 18 километр дороги Симферополь-Николаевка. Ему помогут 250 активистов Партии регионов и общественность. Они посадят около 300 саженцев двухлетних растений - акации, ореха и сосны.

«Кроме того, силами партактива в процессе высадки находится 43 тысячи саженцев новых защитных полос и лесных массивов в Симферопольском, Белогорском и Раздольненском районах. Таким образом, благодаря партийной инициативе в Крыму будет посажено свыше 60 тысяч молодых деревьев. Все саженцы и сеянцы закуплены за партийные средства. Всего в восстановлении лесополос примут участие более 7 тысяч человек», - заявили в парторганизации.