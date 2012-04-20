Легковушка сбила двух школьниц

Две школьницы восьми и девяти лет получили травмы в результате наезда легкового автомобиля в Евпатории, авария произошла днем 19 апреля, сообщила пресс-служба ГАИ Крыма.

Девочки попали под колеса «Ауди». Иномарка под управлением 36-летнего евпаторийца наехала на детей, которые переходили дорогу.

В результате происшествия 9-летняя девочка получила ссадины спины, правого бедра и колена, а ее 8-летняя подруга - компрессионный перелом 5-6 позвонков, ссадины руки, колена и стопы.