Главврач крымского санатория погорел на взятке

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту получуения 500 долларов взятки главным врачом санатория в Евпатории - деньги он взял за возможность размещения на территории здравницы киоска, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма, не уточнив название санатория.

Дело открыто по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса.

Доктору грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.