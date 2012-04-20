Главврач крымского санатория погорел на взятке
10:21, 20 апреля 2012Крым
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За 500 "зеленых" светит 8 лет на нарах
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту получуения 500 долларов взятки главным врачом санатория в Евпатории - деньги он взял за возможность размещения на территории здравницы киоска, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма, не уточнив название санатория.
Дело открыто по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса.
Доктору грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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