ЧНГ перенес аварийный участок газопровода Ялта-Алушта

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» в четверг на сутки раньше запланированного срока завершило перенос аварийного участка магистрального газопровода-отвода Ялта-Алушта, сообщила пресс-служба компании.

Голубое топливо в первой половине дня начало поступать в газопровод. Подача газа населению Алушты и более 10-ти поселкам региона возобновится позже из-за необходимости проведения технологических работ на газораспределительных пунктах и распределительных сетях, которые находятся в эксплуатации у «Крымгаза».

В работах участвовали 40 человек и 15 единиц техники.

17 апреля подача газа по газопроводу-отводу была временно приостановлена из-за работ по переносу аварийного участка. Они проводились для того, чтобы избежать возможных последствий активизации оползня.

В прошлом году параллельно аварийному участку на магистральном газопроводе-отводе Ялта-Алушта возвели 155-метровый вантовый переход, на котором закрепили новый участок газопровода.