Евпатория проведет всекрымский турпарад
18:04, 19 апреля 2012Крым
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Отмечаем солидный юбилей
Всекрымский парад туризма пройдет 26 мая в Евпатории. Он посвящен 225-летия туризма в Крыму. Участниками мероприятия станут регионы автономии, которые представят курортный и туристический потенциал, сообщила пресс-служба мэрии.
По мнению вице-мэра Сергея Стрельбицкого, парад необходимо начать с Театральной площади. Затем колонны пройдут по центральным курортным улицам города - Дувановской, Фрунзе и набережной Горького до места проведения выставки туристических маршрутов и экскурсионных программ «Новое лицо древнего курорта» - дельфинария.
Приглашение на выставку получит украинская певица Злата Огневич, которая в этом году стала лицом рекламной кампании крымских курортов.
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