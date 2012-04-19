Евпатория проведет всекрымский турпарад

Всекрымский парад туризма пройдет 26 мая в Евпатории. Он посвящен 225-летия туризма в Крыму. Участниками мероприятия станут регионы автономии, которые представят курортный и туристический потенциал, сообщила пресс-служба мэрии.

По мнению вице-мэра Сергея Стрельбицкого, парад необходимо начать с Театральной площади. Затем колонны пройдут по центральным курортным улицам города - Дувановской, Фрунзе и набережной Горького до места проведения выставки туристических маршрутов и экскурсионных программ «Новое лицо древнего курорта» - дельфинария.

Приглашение на выставку получит украинская певица Злата Огневич, которая в этом году стала лицом рекламной кампании крымских курортов.