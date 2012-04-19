Теплоход на подводных крыльях хотят пустить между Крымом и РФ
17:48, 19 апреля 2012Крым
0 0
Дважды в день
Украина и Россия находятся в заключительной стадии переговоров о пуске между Керчью и Анапой теплохода на подводных крыльях.
Скоростная "Комета" будет курсировать через порт "Кавказ" два раза в день. В порту оформят документы, необходимые для пересечения границы.
Точное время в пути еще не рассчитали, но ориентировочно от морского вокзала Керчи до порта "Кавказ" 15 минут, оттуда до Анапы - час, сообщает портал "Керчь - мой город".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter