Теплоход на подводных крыльях хотят пустить между Крымом и РФ

Украина и Россия находятся в заключительной стадии переговоров о пуске между Керчью и Анапой теплохода на подводных крыльях.

Скоростная "Комета" будет курсировать через порт "Кавказ" два раза в день. В порту оформят документы, необходимые для пересечения границы.

Точное время в пути еще не рассчитали, но ориентировочно от морского вокзала Керчи до порта "Кавказ" 15 минут, оттуда до Анапы - час, сообщает портал "Керчь - мой город".