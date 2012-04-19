"Крымжелезобетон" задолжал 2,5 млн гривен Минобороны

Хозяйственный суд Крыма постановил взыскать 2,5 млн гривен задолженности с предприятия «Крымжелезобетон» в интересах Министерства обороны Украины, сообщила пресс-служба военной прокуратуры ВМС.

По ее данным, в 2005 году «Крымжелезобетон» и военный санаторий «Ялтинский» заключили договор, в соответствии с которым фирма выкупила у госпредприятия Минобороны право взыскания долга у третьего лица, за что обязалось перечислить здравнице 2,5 млн гривен.

«Однако свои обязательства не выполнила, деньги не перечислила. Факт задолженности был обнаружен в ходе ревизии в 2008 году, военный прокурор ВМС обратился в хозсуд», - говорится в пресс-релизе.