НКРЭ согласовала ДТЭК покупку 45% акций "Крымэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики, согласовала энергохолдингу «ДТЭК» покупку 45% акций энергопоставляющей компании ПАО «Крымэнерго», сообщил руководитель управления лицензирования НКРЭ Юрий Антонюк в четверг журналистам в Киеве.

«Покупка ДТЭК акций "Крымэнерго" соответствует требованиям условий, правил передачи и поставки электроэнергии по регулируемому тарифу», - отметил он.

По словам Антонюка, родственные с ДТЭК лицензиаты не осуществляют деятельность на территории ведения деятельности «Крымэнерго».

Ранее НКРЭ приняла аналогичное решение в отношении «Донецкоблэнерго» и «Днепроблэнерго». В итоге, ДТЭК стал победителем конкурса по приватизации госпакетов акций этих энергокомпаний.

Конкурс по продаже 45% акций «Крымэнерго» состоится 4 мая. Стартовая стоимость пакета составляет 246 млн грн. Прием заявок на участие прекращается за семь дней до проведения конкурса.

В настоящее время миноритарными акционерами «Крымэнерго» являются энергохолдинг ДТЭК, владеющий 12,49% акций компании, а также Garensia Enterprises Limited (Кипр) в размере 10,36%, связанная с группой «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина Григоришина.

«Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым. Уставный фонд компании составляет 43 млн грн., номинал акции - 0,25 грн.

ДТЭК - частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.