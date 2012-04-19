Милиция ищет осквернителей памятника Исмаилу Гаспринскому

Сотрудники милиции разыскивают хулиганов, который 15 апреля облили краской памятник Исмаилу Гаспринскому в Бахчисарае (Крым), сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Милиционеры нашли на территории, прилегающей к памятнику, пустую банку из-под белой краски.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой - штраф от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста, или до пяти лет ограничения свободы.

Исмаил Гаспринский (1851 - 1914) - крымскотатарский просветитель, издатель и политик.