Пеню за неуплату коммуналки увеличат

Министерство регионального развития обнародовало законопроект, которым утвержден размер пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг.



Согласно документу, в случае несвоевременного и/или внесения не в полном объеме платы за жилищно-коммунальные услуги, потребитель обязан платить пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не боле, чем общая сумма задолженности. Причем изменение установленного размера пени по согласованию сторон не допускается, сообщают "Комментарии".

Любопытно, что законопроект обнародован в среду, 18 апреля, однако замечания и предложения общественности по нему, согласно информации, размещенной на сайте, принимались всего один день.

Напомним, до 1996 года пеня начислялась в размере 0,01% общей суммы долга за 1 день просрочки, но не больше чем сама задолженность. С 1996 по 2011 год действовал мораторий на взыскание пени, который был принят в связи с невыполнением государством своих обязательств по выплате заработной платы, пенсий, стипендий и других денежных выплат населению. С 1 января 2011-го мораторий утратил силу, однако размер пени до сих пор не определен на законодательном уровне.