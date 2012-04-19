Украинцы живут на 10 лет меньше, чем европейцы

Продолжительность жизни украинцев на 10 лет меньше, чем в странах Европейского Союза, говорится в докладе ”Права человека в сфере здравоохранения-2011”, презентованном в четверг на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил глава "Института правовых исследований и стратегий" Андрей Роханский, ожидаемая продолжительность жизни населения Украины составляет 68,2 года, что в среднем на 10 годы меньше, чем в странах ЕС. Коэффициент детской смертности в 2,5 раза выше, чем в странах Евросоюза. Уровень преждевременной смертности втрое превышает аналогичный в странах ЕС уровень смертности, в том числе от туберкулеза - в Украине он в 20 раз выше.

По словам Роханского, в 2011 году население Украины сократилось на 145 тысяч человек, за два месяца 2012 года - на 30 тысяч. ”Такими темпами до 2050 года у нас население сократится на 9 миллионов людей”, - отметил эксперт.