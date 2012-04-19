Еще три категории украинцев смогут бесплатно получать шенген

Еще три категории украинских граждан - представители неправительственных организаций, профессиональных объединений и религиозных объединений - смогут получать бесплатные шенгенские визы по упрощенной процедуре, сообщил директор департамента консульской службы МИД Андрей Олефиров в четверг на круглом столе в Киеве.

«Европейская сторона и украинская сторона согласились внести изменения в уже существующее действующее соглашение об упрощенном оформлении виз. Я хочу отметить, что три категории украинских граждан - представители неправительственных организаций, профессиональных объединений и представители религиозных организаций - смогут получать бесплатные визы по упрощенной процедуре для того, чтобы путешествовать по странам Европейского Союза», - сказал он.

Олефиров напомнил также, что около трех миллионов граждан Украины, проживающих в пограничных областях с Польшей, Венгрией, Словакией, уже сейчас имеют возможность в безвизовом порядке по отдельному разрешению посещать ряд стран шенгенского соглашения.