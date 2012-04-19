Прогноз погоды на пятницу

20 апреля в Украине ожидаются небольшие дожди, кое-где грозы (ночью в Черниговской и Сумской областях умеренный дождь). Только ночью в южной части, днем на востоке, в Крыму и Приазовье без осадков, сообщил Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, на юге отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, в западных областях местами 4-6° тепла; днем 14-19°, в южной части местами 20-22°; в Карпатах ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

В Киевской области в пятницу временами ожидаются небольшие дожди, днем кое-где грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°. В Киеве температура ночью около 10°, днем 17-19°.