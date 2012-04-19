Строители обещают починить разбитую Алушту к лету (фото)

Центральная набережная Алушты, разбитая штормами в январе-феврале, будет восстановлена к лету, пообещали строители, сообщила пресс-служба крымского правительства.

"Сроки установлены жесткие. Строители работают в усиленном режиме и заверяют, что восстановительные работы поэтапно завершат к концу мая. К курортному сезону Крым будет готов", - отметил председатель Совета министров республики Анатолий Могилев, ознакомившись в четверг в Алуште с ремонтом.

В курортном городе в результате повреждения подпорных стен произошел обвал асфальта, разрушен участок канализационного коллектора. Сейчас его меняют, а из бетона изготавливают новые подпорные стены. Планируется также провести подсыпку пляжных территорий и положить новый асфальт. Работы ведутся на деньги из резервного фонда госбюджета Украины и казны республики. Кроме того, помогают бизнесмены.

Могилев считает, что после ликвидации последствий стихии необходимо разработать проект комплексной реконструкции набережной Алушты. "Более 20 лет никто не занимался приведением ее в надлежащий вид, проблем накопилось достаточно", - говорит крымский премьер.