Крым проведет ярмарку вакансий

Первая всекрымская ярмарка вакансий пройдет19 мая в Симферополе. Ее организовал Совет министров Крыма при участии центра занятости и кандидатов в молодежное правительство республики, сообщила пресс-служба крымского правительства.

"Ярмарка вакансий позволит работодателям найти перспективных сотрудников, а тысячи молодых крымчан получат реальный шанс получить постоянную, дополнительную или сезонную работу", - сказал крымский премьер Анатолий Могилев.

Планируется, что вакансии на ярмарке представят представители крупнейших предприятий и организаций Крыма. Мероприятие пройдет на площади Ленина.

Перед ярмаркой молодежные организации проведут среди студентов информационно-разъяснительную работу об условиях участия в ярмарке.

Ожидается, что такая ярмарка будет проходить в Крыму два раза в год.