Экс-директору санатория Минобороны шьют дело 39 млн грн

Военная прокуратура Военно-морских сил Украины возбудила уголовное дело против бывшего гендиректора санатория Министерства обороны «Ялтинский» по подозрению в незаконном отчуждении имущества государственного предприятия стоимостью более 39 миллионов гривен, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, имущество перешло к частным структурам в 2005 году после получения тогдашним руководителем санатория разрешения на отчуждение основных фондов предприятия. Этот документ достался ему «в результате внесения неправдивых сведений в ходатайство на имя министра обороны Украины».

Дело завели по статьям 364 и 365 Уголовного кодекса - «злоупотребление служебным положением» и «превышение служебных полномочий». Экс-директора, фамилия которого не сообщается, задержали 17 апреля и допросили.

По делу об отчуждении имущества «Ялтинского» стоимостью более 15 млн гривен в 2004 году, возбужденному в марте 2012-го, бывший руководитель также задерживался, но был отпущен под подписку.