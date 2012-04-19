Три сотни работников завода в Крыму сидят без денег
10:38, 19 апреля 2012Крым
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Открыли уголовное дело
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту невыплаты 4,2 млн гривен заработной платы работникам судоремонтного завода, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Заводчанам задерживали выплаты, хотя средства на счетах были, но они тратились на второстепенные потребности, не связанные с производственной деятельностью предприятия", - говорится в пресс-релизе.
Без денег почти 300 сотрудников завода.
Дело открыто по части 1 статьи 175 Уголовного кодекса - "безосновательная невыплата заработной платы руководством предприятия".
Надзорное ведомство Крыма поручило Керченской транспортной прокуратуре провести следствие.
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