Три сотни работников завода в Крыму сидят без денег

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту невыплаты 4,2 млн гривен заработной платы работникам судоремонтного завода, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Заводчанам задерживали выплаты, хотя средства на счетах были, но они тратились на второстепенные потребности, не связанные с производственной деятельностью предприятия", - говорится в пресс-релизе.

Без денег почти 300 сотрудников завода.

Дело открыто по части 1 статьи 175 Уголовного кодекса - "безосновательная невыплата заработной платы руководством предприятия".

Надзорное ведомство Крыма поручило Керченской транспортной прокуратуре провести следствие.