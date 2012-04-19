Паромы начнут ходить в Севастополе в мае

В Севастополь 18 апреля прибыл приобретенный в Норвегии для нужд морского торгового порта грузопассажирский паром, который к маю должен стать на линию «Артиллерийская бухта – Северная сторона», сообщил журналистам первый заместитель председателя Севастопольской государственной администрации Сергей Савенков.

По его словам, в ближайшие дни из Норвегии прибудет еще один такой паром.

Паромы хоть и не новые, но в хорошем состоянии. Судно может вмещать 130 пассажиров и 25 легковых авто или 4-6 грузовиков. Цены на перевозки останутся прежними.

Паромы купили в рамках социального проекта, в который вложил свои средства российский бизнесмен.

Ранее работавшим на линии двум севастопольским паромам более 50 лет. В конце 2011 года прекратил работу последний из них, в результате чего была остановлена паромная переправа через Севастопольскую бухту.