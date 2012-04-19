В Крыму выловили утопленника

Мужчина, который погиб при невыясненных обстоятельствах, найден в море неподалеку от берега в Керчи, в необорудованном для купания месте, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

На вид погибшему 30-35 лет. Его личность пока не установлена.

Мужчина был в куртке, свитере, рубашке, футболке, джинсах, кроссовках.

Тело лежало в метре от берега.

Причина смерти мужчины будет установлена после проведения судмедэкспертизы.