В Крыму выловили утопленника
10:24, 19 апреля 2012Крым
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На вид 35 лет
Мужчина, который погиб при невыясненных обстоятельствах, найден в море неподалеку от берега в Керчи, в необорудованном для купания месте, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
На вид погибшему 30-35 лет. Его личность пока не установлена.
Мужчина был в куртке, свитере, рубашке, футболке, джинсах, кроссовках.
Тело лежало в метре от берега.
Причина смерти мужчины будет установлена после проведения судмедэкспертизы.
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