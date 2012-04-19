Избитая сыном женщина четыре дня сидела взаперти

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций освободили женщину, которую побил сын и запер в квартире в Алуште на четверо суток, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Поступила информация о том, что сын, избив свою мать, закрыл ее в квартире и не выпускал в течение четырех суток», - говорится в пресс-релизе.

Прибыв на место вызова, спасатели с помощью специнструментов открыли двери и передали пленницу врачам «скорой помощи».

В происшествии разбирается милиция.