Скайпом пользуются пять миллионов украинцев

Сервисом Skype (IP-телефонии) пользуются на сегодняшний день 960 млн уникальных пользователей в мире, из них 5 миллионов - в Украине, сообщает компания «Аднет Медиа» (adnetmedia.lt).

По ее информации, аудитория уникальных пользователей Skype на 28% больше, чем в Facebook и на 40% больше, чем на Yahoo.

Skype сегодня доступен на 32 языках, включая русский и украинский. В 2010 году 20% всех осуществленных международных звонков в мире осуществлялось через Skype.

В Украине количество уникальных пользователей Skype по состоянию на январь 2012 года составило более 5 миллионов и выросло по сравнению с 2010 годом на 48%.

Охват сервисом Skype в Украине составляет более 38% онлайн-пользователей, 2,4 млн пользователей в стране ежедневно запускают Skype.