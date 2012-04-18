Крымчан просят лишний раз нос из дома не высовывать

Крымское управление МНС объявило штормовое предупреждение в регионе на 19 апреля из-за сильного ветра и просит жителей полуострова не выходить из квартир и офисов без экстренной необходимости, сообщила пресс-служба ведомства.

В четверг в Крыму ожидается южный ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду, временами дождь. Повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач.

”Не трогайте оборванные провода. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, у стен домов, поскольку возможно обрушение шифера. Если нет экстренной необходимости, не покидайте квартир, офисов. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко. Нужно быть готовым, что в любой момент в вашем доме или офисе может пропасть свет”, - говорится в пресс-релизе.

МЧС советует крымчанам прятаться от шквального ветра в подземных переходах, подъездах, магазинах.