Сафари-парк стал заповедником

Сафари-парк "Тайган", который откроется в Крыму в эти выходные, и являющийся, по словам его создателей, единственным парком львов в Европе, получил статус объекта природно-заповедного фонда полуострова.

За такое решение проголосовали 78 из 87 депутатов Верховного совета Крыма на сессии в среду. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.

В ВС Крыма считают, что "Тайган" будет способствовать развитию новых турмаршрутов и позволит развиваться как туристическому региону Белогорскому району, где на 32 гектарах расположились более 1,5 тысяч животных, среди которых 50 львов - самая большая коллекция в Европе - и единственная пара жирафов в Украине.

"Посетителям представиться возможность наблюдать естественное поведение хищных обитателей саванн. Сафари-парк станет крупным центром эколого-воспитательной и природно-просветительской работы не только в масштабах Крыма, но и всей Украины", - отметили крымские парламентарии.